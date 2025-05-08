Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Bekir D. (66) idaresindeki 48 FG 482 plakalı otomobil ile Yılmaz Y. (32) yönetimindeki 48 FC 707 otomobil, Yayla Ceylan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Yılmaz Y. ile aynı araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı.
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