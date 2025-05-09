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        Türkiye Sujeti ve Flyboard Türkiye Motosurf Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

        Türkiye Sujeti ve Flyboard Türkiye Motosurf Şampiyonası yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:19
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        Türkiye Sujeti ve Flyboard Türkiye Motosurf Şampiyonası Bodrum'da yapılacak
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        Türkiye Sujeti ve Flyboard Türkiye Motosurf Şampiyonası yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

        Bodrum Motosiklet Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Sujeti ve Flyboard, Motosurf Şampiyonası, 10-11-Mayıs'ta Gündoğan sahilinde gerçekleştirilecek.

        Brifing ve antrenmanlarla 10 Mayıs'ta Gündoğan sahilinde başlayacak şampiyonaya, ikisi Yunanistan'dan ve birçok ilden 50'nin üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

        11 Mayıs'ta ise izleyenler su üzerinde birbirinden zor hareketler yapan sporcuların şovuna tanık olacak.

        Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Erçik, kulüp olarak yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Yarışmanın ilçenin en güzel sahillerinden biri olan Gündoğan'da yapılacağını ifade eden Erçik, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızı dalgalara meydan okuyan sporcularımızı izlemeye davet ediyoruz. Yarışta su üzerinde uçarak birbirinden zor hareketler yapan sporcuların şovuna tanık olacağız. 'Jet-ski' olarak bilinen aracın sürüş tekniklerinin geliştirilerek gençler tarafından daha güvenli ve bilinçli kullanılmasını amaçlıyoruz. Bodrum Motosiklet Kulübü olarak sporculara verilecek ödüllerle bir ilke imza atarak rekor katılım sağlamak ve Türkiye'deki yarışçı katılımcı rekorunu kırmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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