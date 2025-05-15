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        Fethiye'de lisede oluşturulan bilgisayar atölyesi açıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde proje okulu lisede oluşturulan bilgisayar atölyesinin, düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:48
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        Fethiye'de lisede oluşturulan bilgisayar atölyesi açıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde proje okulu lisede oluşturulan bilgisayar atölyesinin, düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bilgisayar atölyesi kuruldu.

        Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş'ın katıldığı törenle hizmete giren bilgisayar atölyesinde, öğrencilerin üst düzey grafik tasarımı yapabilecekleri son teknoloji 15 bilgisayar yer alıyor.

        Ertaş, FTSO'ya bilgisayar atölyesi desteği için teşekkür ederek, okula yapılan yatırımın ilçede eğitim alanında yapılacak başka yatırımlara öncü olmasını temenni etti.

        Fethiye'de okul yapımına ilişkin arazi sorununun çözüldüğünü anlatan Ertaş, "Artık okul yapmak için birçok arazi seçeneğimiz var. Şimdi yatırım gerekiyor." dedi.

        FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ise eğitime yapılan desteğin, geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, her zaman eğitime destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerin grafik tasarımı yapabilecekleri son teknoloji bilgisayarları inceleyerek, bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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