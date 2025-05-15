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        Muğla'da gazetecinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:04
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        Muğla'da gazetecinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli salıverildi.

        Çıldır Mahallesi'nde 15 Nisan'da gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin çalışmasını sürdüren polis, azmettirici oldukları iddiasıyla U.A. ve R.K.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si 21 Nisan'da tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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