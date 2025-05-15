Muğla'da gazetecinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli salıverildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli salıverildi.
Çıldır Mahallesi'nde 15 Nisan'da gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin çalışmasını sürdüren polis, azmettirici oldukları iddiasıyla U.A. ve R.K.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si 21 Nisan'da tutuklanmıştı.
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