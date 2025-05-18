Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, 19 Mayıs 1919'un hürriyet ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu bildirdi.

Türk milletinin birlik ve beraberliğinden almış olduğu güçle bağımsızlığından ödün vermeyeceğini 106 yıl önce bir kez daha bütün dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Ertaş, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı olduğu gibi milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Atılan bu ilk adımın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek, Milli Mücadele meşalesini yakmış ve 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz' diyerek, büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyet'i çok sevip, güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir."