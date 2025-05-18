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        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:52
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        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ertaş, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, 19 Mayıs 1919'un hürriyet ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu bildirdi.

        Türk milletinin birlik ve beraberliğinden almış olduğu güçle bağımsızlığından ödün vermeyeceğini 106 yıl önce bir kez daha bütün dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Ertaş, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı olduğu gibi milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Atılan bu ilk adımın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek, Milli Mücadele meşalesini yakmış ve 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz' diyerek, büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyet'i çok sevip, güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir."

        Ertaş, milletine ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen, ideal sahibi bir gençliğin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hem milletin hem de Cumhuriyet'in bekası adına önemli olduğunu vurguladı.

        Türk gençliğinin, önce Malazgirt ovasında, sonra İstanbul surlarında, daha sonra Çanakkale'de ve 19 Mayıs 1919'da Samsun limanında vatan, millet ve mukaddesat uğruna verilen onurlu mücadelelere sahip çıkacağını belirten Ertaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Gerektiğinde, ecdadımızın üstlendikleri tarihi rolü üstleneceklerine yürekten inanıyor ve bu yolda ülkemizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesiyle bizlere bağımsız bir vatan emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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