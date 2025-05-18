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        Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

        Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:06
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        Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
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        Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Fethiye'de, Ölüdeniz Mahallesi'nde hareketlilik oldu.

        Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

        Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

        Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise ısınan havayla sahillerde yoğunluk gözlendi.

        Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar da Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlendi, denize girdi.

        Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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