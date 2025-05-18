Muğla Valisi Akbıyık futbol turnuvası yarı final maçlarının başlama vuruşunu yaptı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Octopus Cup 2025 Futbol Turnuvası yarı final maçlarının başlama vuruşunu yaptı.

Akbıyık, Marmaris İlçe Stadyumunda düzenlenen turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, çocukların erken yaşlarda sporla tanışmasının sağlıklı yaşam için önemli olduğunu söyledi.

Çocukların futbol ve spor aşkını perçinleyen turnuvanın önemine vurgu yapan Akbıyık, "Çocuklarımızı telefondan ve dijital bağımlılıktan uzak tutmak için spora yönlendirmek önemli. 2025 Aile yılında bu etkinlikler daha da anlamlı hale geldi. Emeği geçenlere ve spor kulüplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte turnuvaya destekleri için Vali Akbıyık'a plaket takdim edildi.

Akbıyık, Octopus Cup 2025 Futbol Turnuvası’nda Göztepe-Bursa, Marmarisspor-Marmaris 1923 U11 takımlarının yarı final maçlarının başlama vuruşunu yaptı.

Öte yandan, Vali Akbıyık, ilçe stadyumundaki turnuvanın ardından Beldibi Mahallesi'nde, yapımı devam eden 2 bin kişilik seyirci kapasiteli kapalı salon, 4 bireysel antrenman salonu, basketbol, voleybol, hentbol antrenman sahası, tenis kortları ve gençlik merkezinden oluşan Marmaris Spor Kompleksi'nde incelemede bulundu.