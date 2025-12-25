Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da 27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu tamamlandı

        Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu", özel sporcular, veteran atletler ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 23:47 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da 27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu", özel sporcular, veteran atletler ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla organize edilen koşu, Datça'da coşkulu anlara sahne oldu. İlçenin farklı noktalarından başlayan koşu, vatandaşların alkışları eşliğinde tamamlandı.

        Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seher Şahin Akbay, organizasyona destek veren kurumlara ve katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür etti.

        Koşunun, genç nesillere Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin tarihi önemini hatırlatmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Köyceğizliler Regaib Kandili'nde camileri doldurdu
        Köyceğizliler Regaib Kandili'nde camileri doldurdu
        Datça'da sağanak yağış etkili oldu
        Datça'da sağanak yağış etkili oldu
        İbrahim'in evinde tüfekle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu, 6 sanık hakkın...
        İbrahim'in evinde tüfekle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu, 6 sanık hakkın...
        Bodrum'da limanda fok görüntülendi
        Bodrum'da limanda fok görüntülendi
        Fethiye'de "Yastıklı" infazın iddianamesi hazır
        Fethiye'de "Yastıklı" infazın iddianamesi hazır
        Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi
        Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi