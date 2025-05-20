Muğla'ya gelecek turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya bu yıl gelecek turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor.

Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'ya çok sayıda ülkeden turist geldiğini, en iyi şekilde ağırlanan misafirlerin kentten mutlu ayrıldığını söyledi.

Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 10 artış beklediklerini belirten Akbıyık, "Muğla'mız, ülkemizin ve dünyanın turizmdeki en önemli merkezlerinden biri. Muğla Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri. Biz de bu huzurun devam edebilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. 2024 yılı boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören ilimizde, sadece deniz turizmi değil, spor, kültür, sağlık, gastronomi gibi alternatif turizm çeşitlerinde de büyük gelişmeler yaşandı." dedi.

Mavi yolculukların, eşsiz koyların ve antik kentlerin ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunduğunu ifade eden Akbıyık, turizmi dört mevsime yaymak istediklerini dile getirdi.