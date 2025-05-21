AK Parti Muğla Milletvekili Mete, partisinin Fethiye binasına taşlı saldırıyı kınadı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, partisinin Fethiye İlçe Başkanlığı binasına maskeli bir kişi tarafından yapılan taşlı saldırıyı kınadı.

Mete, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe binasına yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırıyı üzüntü ve endişeyle karşıladığını ve şiddetle kınadığını bildirdi.

Demokratik toplumlarda fikir ayrılıklarının şiddetle değil, diyalog ve hukuk çerçevesinde ifade edilmesinin esas olduğunu belirten Mete, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür provokatif eylemler, yalnızca demokratik sürece zarar vermekle kalmaz, toplumda kutuplaşmayı da arttırır. İlgili kurumlarımızın olaya ilişkin çalışmalarını başlattığı bilgisini aldık. Fail ya da failler kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vereceklerdir. Tüm halkımızı demokratik değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyorum."