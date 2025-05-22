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        Muğla Valiliğinden Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama:

        Muğla Valiliği, Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:48
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        Muğla Valiliğinden Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama:
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        Muğla Valiliği, Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili taramaların devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Deprem sebebiyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 AÇM, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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