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        Bodrum'da EDS ve hız tabelasına çarpan otomobilin devrildiği anlar güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve hız tabelasına çarparak devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:02
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        Bodrum'da EDS ve hız tabelasına çarpan otomobilin devrildiği anlar güvenlik kamerasında
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve hız tabelasına çarparak devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde Avusturya vatandaşı G.Ç'nin kullandığı 48 BUG 446 plakalı otomobil devrildi.

        Yol kenarındaki EDS direği ve hız tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası bölgeden ayrıldı.

        Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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