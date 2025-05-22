Bodrum'da EDS ve hız tabelasına çarpan otomobilin devrildiği anlar güvenlik kamerasında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve hız tabelasına çarparak devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve hız tabelasına çarparak devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde Avusturya vatandaşı G.Ç'nin kullandığı 48 BUG 446 plakalı otomobil devrildi.
Yol kenarındaki EDS direği ve hız tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası bölgeden ayrıldı.
Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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