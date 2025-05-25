Muğla'nın mavi bayraklı plajları unutulmaz tatil imkanı sunuyor

EKİP - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, mavi bayraklı 110 plajıyla turistlere unutulmaz tatil imkanı sunuyor.

Doğal güzellikleri ve koylarıyla tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden Muğla, mavi bayraklı 110 plajı, 3 yat, 5 turizm teknesi ve 10 marinasıyla bu sezon da turistleri bekliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 71 mavi bayraklı plajın bulunduğunu söyledi.

Mavi bayrağın önemli olduğunu vurgulayan Mandalinci, "Türkiye'de 577 mavi bayraklı plajımız var. Muğla'da ise 110, bunun 71'i Bodrum'da yer alıyor. Türkiye'de en çok mavi bayrağa sahip ilçe konumundayız." dedi.

Amaçlarının mavi bayraklı plajların sayısını ve kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Mandalinci, şöyle konuştu:

"Belediye kafelerimizin 9'u mavi bayrak statüsünde. Her yıl TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından denetimler yapılıyor. Bu denetimlere göre mavi bayrağımızı koruyor veya yenilerini eklemiş oluyoruz. Bu yıl 'engelsiz bir yaşam' istediğimiz için mavi bayraklı plajlarımız ve belediye kafelerimiz başta olmak üzere pilot bir uygulamayı Turgutreis Mahallesi'nden başlatıyoruz. Engelli bireylerimizin hiç kimseye ihtiyacı olmadan tamamen elektronik bir sistemle denize kaliteli ve huzurlu şekilde erişimini sağlayacağız. Bodrum'daki 71 olan mavi bayraklı plajları ve belediyemize ait 9 halk plajı sayısını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İlçedeki bir otelin genel müdürü Selin Buket Özsüer de otelin açıldığı yıldan bu yana plajın mavi bayraklı olduğunu belirtti. Her yıl da mavi bayrağın yenilendiğini kaydeden Özsüer, "Mavi bayraklı işletmeler ve plajlar bir prestij kaynağıdır. Yurt dışındaki misafirler için sürdürülebilir turizmin de devam edebilmesi için bu, bir tercih sebebi ve bir prestij kaynağı. İnsanlar, analizleri yapılmış, cankurtaranın olduğu daha güvenli suları tercih ediyor. Aynı zamanda da çevresel faktörlerle ilgili olarak bu plaja geliyorlar." diye konuştu. - Fethiye Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda da yıllardır mavi bayrak dalgalanıyor. Gökyüzünden eşsiz manzarasıyla tanınan plajın işletme müdürü Burak Ardahan, plajın bu yıl da mavi bayrağa layık görüldüğünü söyledi. Yerli ve yabancı turistlere ve halka temiz, güvenli, çevreye duyarlı hizmet vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Ardahan, "En büyük amacımız gelecek nesle ileride girebilecekleri suyu temiz bir plaj, bakımlı çevreye duyarlı bir tesis bırakmak. Babadağ'dan yamaç paraşütü yapanlar, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış plajı gökyüzünden fotoğraflayabiliyor. Plaja gelen konuklar da havadan görülen manzarayı doyasıya yaşıyor." ifadelerini kullandı.