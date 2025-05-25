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        Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Muğla'da yapıldı

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:27
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        Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Muğla'da yapıldı
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        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Muğla’nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.

        Ahmet Ateş Spor Salonu'ndaki şampiyonada, 18 ilden farklı kilolarda kadınlar ve erkeklerde 256 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Şampiyonanın sonunda kadınlarda 9, erkeklerde 10 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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