Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Muğla'da yapıldı

Ahmet Ateş Spor Salonu'ndaki şampiyonada, 18 ilden farklı kilolarda kadınlar ve erkeklerde 256 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Muğla’nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.

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