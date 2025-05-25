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        Muğla'da "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali" gerçekleştirildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:38
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        Muğla'da "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali" gerçekleştirildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali" gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, gastronomi çalıştayı, panel ve atölye çalışmaları programı da yapıldı.

        Yarışmalarda, profesyoneller, lise ve üniversite öğrencilerinin farklı kategorilerde yemek yapmaları ilgiyle izlendi. Etkinlikte, içecek hazırlama, butik pasta ve kurabiye yarışması, mutfak sanatları sergisi de yer aldı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi.

        İskele Meydanı'nda farklı yörelerin tatlarının sunulduğu stantlar açıldı.

        - "Bodrum'da lezzet şöleni oldu"

        Muğla Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ve festival yetkilisi Taner Kökten, AA muhabirine, Türk Mutfağı Haftası'na katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Kökten, 11 dalda 500 yarışmacının etkinlikte yer aldığını belirterek, "Kendi iş yerlerini açan, bu alanda kendini kanıtlayan arkadaşlarımız da geldi. Bodrum'da lezzet şöleni oldu. Ağırlıkla Türk mutfağı olmak üzere dünya mutfağından yemeklerin sunulduğu festival, gençlerin ve profesyonellerin yarışmalarına sahne oldu." dedi.

        Yarışma sorumlusu Barış Ondaş ise et, balık kategorisinde, tatlılarda, uluslararası mutfaklarda ve Türk mutfağında birçok ürünün olduğunu anlattı.

        Ondaş, yarışmaların çekişmeli ve güzel geçtiğini dile getirdi.

        Yurt içinden ve dışından katılımcıların ürünlerini değerlendirdiklerini anlatan pasta şefi Nezahat Metin de tat, görsel ve sunum gibi kriterlere göre puanlama yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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