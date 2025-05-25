Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ekipler bu kapsamda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu ilçe merkezinde kaldığı evde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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