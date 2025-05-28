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        Bodrum'da dalgıçlar denizden 223 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:15
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        Bodrum'da dalgıçlar denizden 223 kilogram atık çıkardı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık çıkardı.

        Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Bitez Sahili'nde devam etti.

        Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlik etkinliğinde, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

        Etkinlik sonunda denizden çıkarılan 223 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

        Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

        Deniz dibi temizlik çalışmasına, 4 Haziran'da Ortakent Mahallesi'nde devam edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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