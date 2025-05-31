Muğla'da evde uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

Evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen, çok miktarda uyuşturucu ve kök kenevir bitkisi ile sıvı gübre ve 3 parça iklimlendirme malzemesi ele geçirilen şüpheli de gözaltına alındı.

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