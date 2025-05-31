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        Muğla'da evde uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

        Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:31
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        Muğla'da evde uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İskele Mahallesi'nde M.A.Ç'ye ait evde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde ihbar alan jandarma ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 19 kök kenevir bitkisi, 62 gram skunk esrar, 21 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ve 36 esrar sarma kağıdı ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        Ekipler, Hızırşah Mahallesi'nde S.T'ye ait eve de operasyon düzenledi.

        Evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen, çok miktarda uyuşturucu ve kök kenevir bitkisi ile sıvı gübre ve 3 parça iklimlendirme malzemesi ele geçirilen şüpheli de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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