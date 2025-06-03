Fethiye'de depremde panikatak geçirerek yaşamını yitiren genç son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinde, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde panikatak geçirip hayatını kaybeden 14 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Depremde Çamköy Mahallesi Sarıosmanoğlu Caddesi'ndeki evinde panikatak geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi Afranur Günlü için cenaze töreni düzenlendi.

Günlü'nün naaşı, Eldirek Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Günlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin ardından açıklama yapan Akbıyık, depremde 75 vatandaşın yaralandığını belirterek, "Biri ağır yaralı olmak üzere toplam dört vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Yapılarda bir yıkım söz konusu değil, sadece birkaç yapıda çatlaklar var." dedi.