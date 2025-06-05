Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

Muğla'da havaların ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 11 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı alanlara girişlere yasak getirildiği belirtildi.

Yasağın geçerli olacağı süre zarfında yetkili kurum ve kişiler dışında ormanlık sahalara girişin kesinlikle yasak olacağı bildirildi. Ayrıca, bu alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermenin ve piknik yapmanın da yasak kapsamında yer aldığı kaydedildi.

Vatandaşların yalnızca tescilli piknik alanlarında ateşsiz piknik yapabileceği ifade edildi. Bu alanlardaki işletmelerin de çöp bırakılmaması ve yangın tehlikesine karşı gerekli uyarıları yapmakla yükümlü olacağı aktarıldı.

Orman çevresinde cam, plastik, yanıcı veya patlayıcı atıkların bırakılması da yasaklanırken, tarla, bağ, bahçe ve anız temizliğinde ateş yakılmasının tüm köy ve mahallelerde yasak kapsamına alındığı duyuruldu. Hasat makineleriyle çalışan kişilerin yanında 2 tonluk su tankeri ve 12 kilogramlık 2 yangın söndürücü bulundurmasının da zorunlu hale getirildiği belirtildi.