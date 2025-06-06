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        Muğla'da tatilcilere orman yangını uyarısı

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kurban Bayramı için bölgeye gelen tatilcilere broşürlerle uyarıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:15 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:15
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        Muğla'da tatilcilere orman yangını uyarısı
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        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kurban Bayramı için bölgeye gelen tatilcilere broşürlerle uyarıda bulunuyor.

        Bayram tatili dolayısıyla araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu Muğla ile ilçelerinde polis ve jandarma kontrol noktalarında tatilcilere, orman yangınlarına karşı uyarıcı broşür dağıtılıyor.

        Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ile işletme ekipleri, Marmaris Çetibeli jandarma kontrol noktasında, tatilcilere orman yangınlarına karşı bilgilendirme yaptı.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu ve bugünlerde orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşa bilgi veren ekipler, daha hassas olmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Vatandaşı bir yandan uyaran ekipler, bir yandan da şeker ile kolonya ikram etti.

        Dağıtılan broşürlerde ise orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken tedbirler yer aldı.

        Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi numaralarına dikkat çekilen broşürlerde, ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişe, bardak ve sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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