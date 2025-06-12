Muğla'da kanyonda başına taş düşmesi sonucu vefat eden çocuk defnedildi

Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda 9 Haziran'da ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına taş düşmüş, ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılmıştı. Çetin, dün tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Cenaze törenine, küçük çocuğun ailesi, yakınları ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile vatandaşlar katıldı.

Ailesi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden cenazesi alınan Yamaç Çetin, Fethiye ilçesine getirildi. Çetin'in ailesi ve yakınları, Ertuğrul Gazi Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.