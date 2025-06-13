Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler Filosunda bayrak çekme töreni düzenlendi

        Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler (BM) Filosunda bayrak çekme töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler Filosunda bayrak çekme töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler (BM) Filosunda bayrak çekme töreni gerçekleştirildi.

        STS Bodrum Okul Gemisi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı ve The Bodrum Cup işbirliği ile yürütülen özel temsilde bir aşama daha tamamlandı.

        STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı açılış etkinlikleri ve aynı zamanda Dünya Okyanus Günü kapsamında Ocean Wonders Filosunun kortej geçişi için yeniden Nice Limanı'nda hazır bulundu.

        Geminin Ocean Wonders Filosuna resmi olarak katılımını simgeleyen bayrak çekme töreni, STS Bodrum'un güvertesinde düzenlendi.

        Törene, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) yetkilileri, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Danışmanı Elise Ovart Baratte katıldı. Flama, geminin kaptanı Mehmet Çetin Bilgin'e teslim edildi.

        Sembolik ve anlamlı anın, Türkiye'nin denizcilikteki sürdürülebilirlik vizyonuna işaret eden güçlü bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

        Dünyanın çeşitli bölgelerinden 118 geminin katıldığı ve Nice ile Monaco arasında düzenlenen kortej geçişine Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin bulunduğu yelkeni açık şekilde eşlik eden STS Bodrum'a kortej boyunca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşlik etmesinin ardından gemi rotasını farklı Fransa ve İtalya limanlarına çevirecek. Türkiye'ye dönüşü ise 25 Haziran olarak planlanıyor.

        STS Bodrum'un bu özel katılımı, hem Bodrum'un hem de Türkiye'nin denizcilik mirasını ve çevresel duyarlılığını uluslararası ölçekte tanıtmayı hedefliyor.

        Gemi, iklim değişikliği, istilacı türler, deniz kirliliği ve mavi ekonomi gibi küresel temaların işlendiği konferans kapsamında, temsil ettiği kurumlarla birlikte Türkiye'nin bu alandaki çözüm odaklı işbirliklerine aktif katılım sağlıyor.

        Bu yolculuk, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, BOSAV, Maximiles Black The Bodrum Cup ve Bodrum Denizciler Derneği işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

        Görsel yapısı ve taşıdığı hikayeyle gittiği her limanda dikkat çeken ve sigorta destekçisi Anadolu Sigorta olan STS Bodrum, artık Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden özel bir okul gemisi olarak hem Türkiye hem dünya denizcilik tarihindeki özel yerini bir kez daha vurguluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bodrum'da özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı
        Bodrum'da özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı
        Marmarisli özel sporcu Avrupa üçüncüsü
        Marmarisli özel sporcu Avrupa üçüncüsü
        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi
        Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu "Hayatı Kaçırma" klibi hazırladı
        Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu "Hayatı Kaçırma" klibi hazırladı
        Fethiye'de kumsalda temizlik yapıldı
        Fethiye'de kumsalda temizlik yapıldı