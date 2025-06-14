Fethiye'de çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde, iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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