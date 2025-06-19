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        Marmaris'teki Amos Antik Kenti Tiyatrosu'nun orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nin tiyatro yapısı orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:16
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        Marmaris'teki Amos Antik Kenti Tiyatrosu'nun orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nin tiyatro yapısı orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı.

        2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne alınan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda sürdürülüyor.

        Asarcık Tepesi'nde yer alan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında 2025 yılı çalışmaları devam ediyor.

        Marmaris Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmalarında bu yıl, 3 yıldır sürdürülen tiyatro yapısındaki orkestra bölümün çevre düzenlemesinin tamamlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kentin orta terasında yer alan Apollon Samnaios Tapınağı etrafında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. 2023 yılından bu yana sürdürülen, kentin sivil yaşamına dair önemli ipuçları sunan sivil yapılar bölgesindeki kazılar bu yıl da devam ediyor. Tiyatronun sahne binası, akropolde yer alan Athena Kutsal Alanı (Temenos) ve kuzey surlarda, kazı, sondaj, belgeleme, basit onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütülüyor. Tespit edilen mimari kalıntılarda derz, capping ve basit koruma uygulamaları yapılıyor. Antik kentin deneyimlenmesini kolaylaştıracak modern yürüyüş güzergahı onarım çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor."

        Amos'ta atılan her adımın, binlerce yıllık tarihin izlerini geleceğe taşıdığının kaydedildiği açıklamada, kazı başkanı Gürbüzer ve ekibine teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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