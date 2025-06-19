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        Marmaris'teki Serçe Limanı Batığı su altı kazıları yeniden başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki antik çağda gemiler için önemli bir sığınak olan Serçe Limanı'ndaki Helenistik Dönem Batığı'nda su altı kazı ve belgeleme çalışmaları yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:27
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        Marmaris'teki Serçe Limanı Batığı su altı kazıları yeniden başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki antik çağda gemiler için önemli bir sığınak olan Serçe Limanı'ndaki Helenistik Dönem Batığı'nda su altı kazı ve belgeleme çalışmaları yeniden başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında yürütülen Serçe Limanı Helenistik Dönem Batığı su altı kazı ve belgeleme çalışmaları, Sualtı Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Orkan Köyağasıoğlu'nun bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.

        1973 yılında Bozburunlu süngerci Mehmet Aşkın tarafından keşfedilerek Sualtı Arkeoloji Enstitüsü tarafından raporlanan ve 1978-80 yılları arasında yürütülen ancak tamamlanamayan kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odasının destekleriyle yeniden yürütülüyor.

        33-37 metre derinlikte bulunan ve milattan önce 280-275 yıllarına tarihlenen Serçe Limanı Helenistik Dönem Batığı, dönemin gemi yapımı ve denizcilik teknolojisi hakkında da önemli ipuçları sunuyor.

        Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda farklı boyutlardaki Knidos amforaları ve Güney Anadolu, Filistin ve Mısır bölgeleriyle benzerlik gösteren seramik buluntular ortaya çıkarıldı.

        Eylül ayı ortasına kadar devam edecek 2025 yılı kazı çalışmalarında, batığın üzerini örten kalın kum tabakasının kaldırılması ve dış hatlarının net biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

        Marmaris Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, kurulan teknolojik altyapı sayesinde tüm buluntuların detaylı şekilde analiz edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kazılar, dünyanın 'Arkeolojik Araştırma Gemisi' klasına sahip ilk ve tek gemisi olan ve tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan 'Virazon II' ile gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verildi.

        Çalışmaların, bölgenin antik çağdaki stratejik önemini ortaya koyması açısından büyük değer taşıdığına dikkati çekilen açıklamada, çalışmaları yürüten projenin bilimsel başkanı Köyağasıoğlu ve ekibine teşekkür edildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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