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        Marmaris'te 67 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 67 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:34
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        Marmaris'te 67 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 67 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İçmeler Mahallesi Maliye Kampı mevkisine düzensiz göçmenler taşındığı bilgisi üzerine denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi karada ise polis ekipleri görevlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, İçmeler açıklarında yelkenli teknede 35'i Afganistan, 18'i İran, 12'si Irak ve 2'si Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 2'si Türk vatandaşı 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüphelinden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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