Marmaris'te 67 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İçmeler açıklarında yelkenli teknede 35'i Afganistan, 18'i İran, 12'si Irak ve 2'si Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

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