GÜNCELLEME - Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeşilyurt Mahallesi Dere mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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