Muğla'da Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, bahisli horoz dövüşünde yakalandı

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı ve ormanlık alana girmeleri sebebiyle de idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Döğüşbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.​​​​​​​

Muğla'da, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 şüpheli horoz dövüştürürken yakalandı.

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