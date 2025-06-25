Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 161 kilogram atık çıkardı

Etkinlik için Bodrum Belediyesine teşekkür eden Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, tatilcilerden ve vatandaşlardan atık atmamalarını, denizleri temiz tutmalarını istedi.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Yalıkavak Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

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