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        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 161 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:35
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        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 161 kilogram atık çıkardı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık çıkarıldı.

        Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Yalıkavak Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

        Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince deniz dibinden 161 kilogram atık toplandı.

        Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Yalıkavak sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

        Etkinlik için Bodrum Belediyesine teşekkür eden Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, tatilcilerden ve vatandaşlardan atık atmamalarını, denizleri temiz tutmalarını istedi.

        Deniz dibi temizliği, 2 Temmuz'da Gündoğan sahilinde devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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