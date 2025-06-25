Muğla'da beton mikserinin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bu arada, yolun kazadan kapanması nedeniyle araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Almila A. ve Alya A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül A, Almila A. ve Alya A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.