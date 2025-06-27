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        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

        Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:12
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        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
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        Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji verilerine göre, Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

        Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un birçok mahallesindeki plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

        Bazı işletme yetkilileri, mekanlarının önünde bulunan eğlence havuzlarına buz boşaltarak müşterileri serinletmeye çalıştı.

        Turistler, Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye Sığlimanı, Turgut, Hisarönü, İncekum ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman denize girip serinledi.

        Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin keyfi sürdü.

        Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde hareketlilik yaşandı.

        Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

        Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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