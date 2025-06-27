Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin keyfi sürdü.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un birçok mahallesindeki plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluşturdu.

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