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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Teşkilat olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve beraber olacağız. Güçlü Türkiye'nin inşasında tarihi sorumluluğumuzun farkında olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:23
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Teşkilat olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve beraber olacağız. Güçlü Türkiye'nin inşasında tarihi sorumluluğumuzun farkında olacağız." dedi.

        Kaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gönüller kazanan, insana değer veren, insana dokunmanın siyasetin en önemli hareket noktası olduğunu ifade eden liderin yol arkadaşları olduklarını anlattı.

        "O halde AK Parti kadroları olarak bizler de insanların kalbine dokunacağız." diyen Kaya, "Onların dertleriyle dertleneceğiz ve o dertleri çözmek için hep birlikte birlik beraberlik içerisinde seferber olacağız." ifadesini kullandı.

        Hakkı, adaleti savunan anlayışla siyaset yaptıklarını vurgulayan Kaya, "Yanlış üsluplara mahal vermeden, haklıyken haksız duruma düşmeden, milletin hareketi, milletin partisi olarak her alanda örnek olacak davranışlar sergileyeceğiz. Biz gücünü milletten alan, geleceğini milletle inşa eden bir kadroyuz." şeklinde konuştu.

        - "Muğla'da kazanmadık gönül bırakmayacağız"

        Yeni seçilen AK Parti Muğla Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kalay ve ekibini de tebrik eden Kaya, gençliğin enerjisini tecrübeyle donatarak her bir Muğlalının gönlünü kazanmak üzere seferberlik başlatacaklarını belirtti.

        AK Gençlik'e inanıp güvendiğini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

        "Rabb'imin izniyle, gençlik heyecanıyla ve bu partinin Sayın Cumhurbaşkanımızın kuruluşundan bugüne her zaman ifade ettiği 'Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm.' dediği kadınlarımızın aşkıyla, enerjisiyle inanıyorum ki Muğla'da kazanmadık gönül bırakmayacağız. Teşkilat olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve beraber olacağız. Güçlü Türkiye'nin inşasında tarihi sorumluluğumuzun farkında olacağız."

        Kaya, yakın zamanda hacdan döndüğünü, dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca insanın geldiği yerde Türkiye'nin daha da büyüyerek güçlenmesi için dualar ettiklerini sözlerine ekledi.

        Programa, AK Parti Isparta Milletvekili ve Muğla Koordinatörü Osman Zabun, Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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