GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın nedeniyle üzüntü yaşadıklarını ifade eden Tokmak, alevlere çok hızlı müdahale edildiğini kaydetti.

Ormanlık alandaki boş arı kovanları yanan mahalle sakini Şeref Tokmak, AA muhabirine, mahalleye yakın olduğu için yangının korkuttuğunu söyledi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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