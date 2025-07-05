26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de sona erdi.

Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle 1 Temmuz'da başlayan şampiyonada 18 takım dereceye girebilmek için mücadele etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Koordinatörü Serdar Eler, yaptığı açıklamada, şampiyonayı tamamlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'de en uzun süreli plaj hentbolu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eler, "Gayet güzel, çok da keyifli maçların olduğu müsabaka ortamındaydık. Emeği geçen bütün arkadaşlara, tertip komitesine ve federasyona teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınlarda Uludağ Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci, Erciyes Üniversitesi de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Dumlupınar Üniversitesi birinciliği, Özyeğin Üniversitesi ikinciliği, Marmara Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti.

Açık alanda ise Köyceğiz Gençlik birinci, Bıldırcınspor ikinci, Köyceğiz Aslanları da üçüncü oldu.