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        26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:23
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        26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı
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        26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de sona erdi.

        Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle 1 Temmuz'da başlayan şampiyonada 18 takım dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Koordinatörü Serdar Eler, yaptığı açıklamada, şampiyonayı tamamlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Türkiye'de en uzun süreli plaj hentbolu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eler, "Gayet güzel, çok da keyifli maçların olduğu müsabaka ortamındaydık. Emeği geçen bütün arkadaşlara, tertip komitesine ve federasyona teşekkür ediyorum." dedi.

        Kadınlarda Uludağ Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci, Erciyes Üniversitesi de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Dumlupınar Üniversitesi birinciliği, Özyeğin Üniversitesi ikinciliği, Marmara Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti.

        Açık alanda ise Köyceğiz Gençlik birinci, Bıldırcınspor ikinci, Köyceğiz Aslanları da üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile yetkililer tarafından verildi.

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