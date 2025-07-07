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        Muğla'da otel havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde otel havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:26
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        Muğla'da otel havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
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        Muğla'nın Datça ilçesinde otel havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Emecik Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ozan Ay'ı (32) havuzda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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