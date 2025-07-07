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        Muğla Valisi Akbıyık 15 Temmuz gecesinde Marmaris'teki saldırının izlerini inceledi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı Marmaris'teki otelde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin saldırısından kalan izleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:48 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:48
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        Muğla Valisi Akbıyık 15 Temmuz gecesinde Marmaris'teki saldırının izlerini inceledi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı Marmaris'teki otelde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin saldırısından kalan izleri inceledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ mensuplarının saldırıda bulunduğu oteldeki tahribatın izleri, otel yönetiminin kararıyla tozuna dahi dokunulmadan, temizlik ve onarım yapılmadan saklı tutuluyor.

        Saldırının izlerini taşıyan ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan 2 aile odası bölümlerini, otelin Genel Müdürü Cihan Baykara, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a gezdirerek yaşanan çatışmalarla ilgili bilgi verdi

        Baykara, o gece yaşananları detaylarıyla anlatarak odadaki kurşun izleri, tahribatlar ve el bombasının bıraktığı izleri ayrıntılı bir şekilde gösterdi.

        Akbıyık, incelemeden sonra yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz millete karşı kurulmuş tarihteki en büyük tuzaklardan olduğunu söyledi.

        Saldırının izlerinin hala o gece yaşananları aktardığına değinen Akbıyık, "Odalardaki kurşun izleri ve kırık camlar, o geceki saldırının şiddetini gözler önüne seriyor. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrıyla tüm Türkiye'de 7'den 70'e meydanlara inerek hain darbe girişimini durdurdu." dedi.

        Akbıyık, "Bu otelde şehadete eren Mehmet Çetin, Nedip Cengiz Eker ve o gece Özel Harekat Daire Başkanlığında şehadete eren Gülşah Güler başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz." diye konuştu.

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