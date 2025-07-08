Muğla'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.
Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baba Ş.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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