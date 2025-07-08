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        Muğla'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:58
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        Muğla'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

        Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Baba Ş.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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