Köyceğiz Kaymakamlığına atanan Kumcu görevine başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine atanan Kaymakam Mert Kumcu, göreve başladı.

Kumcu, kaymakamlık önünde Belediye Başkanı Ali Erdoğan, kurum amirleri ve personel tarafından karşılandı.

Kumcu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, kendisini ziyarete gelen vatandaşların çiçek getirmemesi konusunda hassasiyet göstermelerini bunun yerine yeşil vatanın yeşil kalması için fidan bağışında bulunmalarını istedi.

Kaymakam Kumcu mesajında, "Köyceğiz Kaymakamı olarak göreve başlamam dolayısıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan kıymetli vatandaşlarımızın bu nazik ve ince düşünceleri dolayısıyla duyduğum memnuniyet ile birlikte kendilerine şükranlarımı sunar; çiçek göndermek yerine Yeşil Vatanın daima yeşil kalması için fidan bağışında bulunmalarını rica ederim." ifadelerini kullandı.