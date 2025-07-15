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        Muğla'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:42
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        Muğla'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Ö.A. idaresindeki 60 AJ 111 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ç'ye (77) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Mustafa Ç, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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