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        Muğla'da kanala giren çocuk hayatını kaybetti

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala giren çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 20.07.2025 - 21:06
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        Muğla'da kanala giren çocuk hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala giren çocuk yaşamını yitirdi.

        Arkadaşlarıyla Dalyan Mahallesi'ne gelen 15 yaşındaki A.B.D, Sevgi Yolu mevkisinde kanalda bağlı duran bir teknenin üzerinden suya atladı.

        Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan çocuk için çevredekiler ve arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye, sağlık ve Dalyan Jandarma Bot Komutanlığından arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Yapılan çalışmada A.B.D'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi sudan çıkarılarak Ortaca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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