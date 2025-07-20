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        Gazi üsteğmen Mutlu Duran, Muğla'da dünya evine girdi

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan üsteğmen Mutlu Duran ile Merve Duran'ın düğünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:24 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:24
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        Gazi üsteğmen Mutlu Duran, Muğla'da dünya evine girdi
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan üsteğmen Mutlu Duran ile Merve Duran'ın düğünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı.

        Köyceğiz Ortaokulu bahçesindeki törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kahraman gazinin düğün merasiminde bulunmanın onur kaynağı olduğunu söyledi.

        Bu vatan, toprak için çok kan döküldüğünü ifade eden Akbıyık, "Bugün buralarda rahat ve huzurlu yaşıyorsak hiç şüphesiz şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve uzun ömürle diliyorum." dedi.

        Bu senenin aile yılı olduğunu hatırlatan Akbıyık, Türkiye'de yaşanan nüfus kaybının en büyük nedeninin evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının ilerlemesi olduğunu dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini genç çifte ileten Akbıyık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her merasimde hatırlattığı 3 çocuk şartını da hatırlatalım. Çiftimizi tebrik ediyorum. Allah mesut etsin. En kötü günleri en az bu kadar mutlu olsun. İyi günde, kötü günde, dar günde ve var günde birlik beraberlik içerisinde sevgiyle yuvalarını devam ettirsinler. Gazi üsteğmenimizi Merve kızımıza, onu da gazimize emanet ediyoruz. Her ikisini de Allah'a emanet ediyoruz." diye konuştu.

        21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın ise Gazi Mutlu Duran'ın geçen yıl teröristlerle yaşanana çatışmada yaralandığı günün Muğla büyükşehir belediye başkanlığı adaylığının ilk gününe denk geldiğini ve o gün gazinin ailesini ziyaret ettiğini anlattı.

        O gün Mutlu Duran'ın evinde ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdüğünü hatırlatan Ayaydın şunları kaydetti:

        "Orada şimdi gelin olan fedakar Merve kardeşimiz dedi ki 'Ben sayın Cumhurbaşkanımızla konuşacağım.' Cumhurbaşkanımız kızımıza hiç endişe etmemesini Mutlu'nun sağlık durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız 'İnşallah düğününüze ben de katılacağım.' dedi. Bayramdan 2 gün önce Merve beni aradı ve 20 Temmuz'da düğünleri olduğunu, Cumhurbaşkanımıza davetiye ulaştırmak istediğini söyledi. Okluk koyunda Sayın Cumhurbaşkanımızla kendilerini görüştürdüm ve davetiyeyi verdiler. Ancak 20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olması dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bu nedenle katılamadı. Kendisi adına onları tebrik etmemiz için Muğla Valisi İdris Akbıyık ile beni görevlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tebriklerini kendilerine iletiyoruz."

        Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, aile cüzdanını geline verdi. Akbıyık ile Ayaydın genç çifte takı taktı.

        Daha sonra genç çift, çalan müzikler eşliğinde davetlilerle eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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