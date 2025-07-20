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        "Maltese Falcon" isimli lüks yat Marmaris'te

        Malta bayraklı "Maltese Falcon" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:07
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        "Maltese Falcon" isimli lüks yat Marmaris'te
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        Malta bayraklı "Maltese Falcon" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Marmaris Cruise Port Limanı Büyük İskelesi'ne yanaştırılan yata 50 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

        Yakıt ikmali ve yiyecek içecekler için yaklaşık 2,5 milyon lira ödeyen lüks yelkenli yatın, ilçeden akşam saatlerinde ayrılacağı belirtildi.

        Türkiye'de 2006'da üretilen, dünyanın en büyük ve en modern yelkenlilerinden olan 88 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğindeki yelkenli, büyüklüğüyle tatilcilerin dikkatini çekti.

        Charter olarak hizmet veren yatın haftalık kirasının uluslararası yat kiralama sitelerinde 580 bin avro olduğu yer alıyor.

        Elektronik ortamda dokunmatik olarak yönetilen yelken sistemine sahip yatta, bir master, bir de VIP olmak üzere toplam 6 kabinde 12 misafir ağırlanabiliyor.

        Yatta, spor salonu, jakuzi, masaj odası gibi imkanlar da bulunuyor.

        ABD'li iş insanı Tom Perkins için İstanbul Tuzla'daki Yıldız Tersanesi'nde üç yılda yapılan ve 2006'da denize indirilen yatı, 2009'da Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou 60 milyon sterline satın almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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