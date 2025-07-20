Maltese Falcon Marmaris'te

DÜNYANIN en büyük ve teknolojik yelkenli yatlarından biri olan Malta bayraklı Maltese Falcon, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Yakıt ve yiyecek ikmali yapılan yat için 2,5 milyon lira harcama yapıldığı belirtildi.

Dünyanın en büyük ve teknolojik yelkenli yatlarından biri olan Malta bayraklı Maltese Falcon, Marmaris Cruise Port Limanı Büyük İskelesi'ne yanaştı. Türkiye'de 2006'da üretilen, 88 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki yelkenli lüks yata burada 50 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Ultra lüks yatın yakıt ikmali ve yiyecek içecekler için yaklaşık 2,5 milyon lira harcama yaptığı belirtildi. Charter olarak hizmet veren ve haftalık kirası uluslararası yat kiralama sitelerinde 580 bin avro olan yat, elektronik ortamda dokunmatik olarak yönetilen yelken sistemine sahip, Yatta, bir master, bir de VIP olmak üzere toplam 6 kabinde 12 misafir ağırlanabiliyor. Yatta, spor salonu, jakuzi, masaj odası gibi imkanlar da bulunuyor.

ABD'li iş insanı Tom Perkins için İstanbul Tuzla'daki Yıldız Tersanesi'nde üç yılda yapımı tamamlanan ve 2006'da denize indirilen yatı, 2009'da Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou 60 milyon sterline satın almıştı. Maltese Falcon’un akşam saatlerinde Marmaris’ten ayrılması bekleniyor.