Fethiye açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişiye tıbbi tahliye

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bir kişinin ilçe açıklarındaki gezi teknesinden denize girdiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.