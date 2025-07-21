Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi, sahil güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişiye tıbbi tahliye
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi, sahil güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bir kişinin ilçe açıklarındaki gezi teknesinden denize girdiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Muğla'da 57 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 57 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi kurtarıldı
        Bodrum açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü
        Ormanda kaybolan Rus turist, 112'yi arayıp yardım istedi; 3 saatte bulundu
        Ormanda kaybolan Rus turist, 112'yi arayıp yardım istedi; 3 saatte bulundu
        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan turist bulundu
        Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan turist bulundu