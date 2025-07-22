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        "Aroya" kruvaziyeri 2 bin 241 yolcusuyla Marmaris'e geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 241 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:26
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        "Aroya" kruvaziyeri 2 bin 241 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 241 yolcu getirdi.

        Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Bodrum'dan gelen gemide, 2 bin 241 yolcu ile 1418 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Antalya'nın Kaş ilçesi olacağı öğrenildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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