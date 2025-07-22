"Aroya" kruvaziyeri 2 bin 241 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Bodrum'dan gelen gemide, 2 bin 241 yolcu ile 1418 personelin bulunduğu belirtildi.

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