Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor'a taraftar ziyareti

        YENİ sezon hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdüren 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor, 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin ziyaretiyle moral depoladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor'a taraftar ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YENİ sezon hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdüren 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor, 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin ziyaretiyle moral depoladı. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı ve üyeler eşliğinde gerçekleşen ziyarette dernek üyeleri ve taraftarlar, antrenman sahasında futbolcularla ve teknik heyetle bir araya geldi. Buluşmada, takıma limonata ve tatlı ikramında bulunularak yeni sezon öncesi başarı dilekleri iletildi.

        Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, “Muğlaspor bizim ortak sevdamız. Bu takım için tribünlerde yıllardır ter döküyoruz, iyi günde de kötü günde de her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni sezonda büyük hedeflerle yola çıkan takımımıza moral vermek istedik. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Bu sene de tribünde biz, sahada onlar, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı

        Benzer Haberler

        Annesini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıkl...
        Annesini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıkl...
        Annesi öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklan...
        Annesi öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklan...
        Bodrum FK'da Erkan Değişmez'den futbola veda
        Bodrum FK'da Erkan Değişmez'den futbola veda
        Muğla'da 2. Akçapınar Leylek Panayırı düzenlendi
        Muğla'da 2. Akçapınar Leylek Panayırı düzenlendi
        Muğla'da "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" başladı
        Muğla'da "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" başladı
        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)