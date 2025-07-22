Muğlaspor'a taraftar ziyareti

YENİ sezon hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdüren 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor, 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin ziyaretiyle moral depoladı. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı ve üyeler eşliğinde gerçekleşen ziyarette dernek üyeleri ve taraftarlar, antrenman sahasında futbolcularla ve teknik heyetle bir araya geldi. Buluşmada, takıma limonata ve tatlı ikramında bulunularak yeni sezon öncesi başarı dilekleri iletildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, “Muğlaspor bizim ortak sevdamız. Bu takım için tribünlerde yıllardır ter döküyoruz, iyi günde de kötü günde de her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni sezonda büyük hedeflerle yola çıkan takımımıza moral vermek istedik. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Bu sene de tribünde biz, sahada onlar, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.