Muğla Valisi İdris Akbıyık, BGC'nin iftar etkinliğine katıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) ilçede düzenlediği iftara katıldı.



BGC, kentin protokol üyeleri ve basın emekçileri için geniş katılımlı bir iftar programı organize etti.



Azka Otel'de düzenlenen ve dualar eşliğinde başlayan programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek'in de arasında olduğu ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile aileleri katıldı.



Programın açılışında konuşan BGC Başkanı Eren Ayhan, geleneksel iftar buluşmalarının mesleki dayanışma açısından önemine değindi.



Ayhan, "Ramazan ayının bereketini, kentimizin değerli protokol üyeleri ve kıymetli meslektaşlarımızla paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu tablo, Bodrum’daki birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.



Muğla Valisi İdris Akbıyık da manevi duyguların yoğunlaştığı bu ayda düzenlenen etkinliğin önemine dikkati çekti.



Vali Akbıyık, "Bodrum basını ile bu güzel iftar sofrasında buluşmamızı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın özverili çalışmaları kentimiz için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



İlçe Müftüsü Fethullah Uydaş'ın yaptırdığı iftar duasının ardından, protokol üyeleri ve gazeteciler samimi bir ortamda sohbet ederek programı noktaladı.

