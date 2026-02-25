Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, BGC'nin iftar etkinliğine katıldı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) ilçede düzenlediği iftara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Valisi İdris Akbıyık, BGC'nin iftar etkinliğine katıldı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) ilçede düzenlediği iftara katıldı.

        BGC, kentin protokol üyeleri ve basın emekçileri için geniş katılımlı bir iftar programı organize etti.

        Azka Otel'de düzenlenen ve dualar eşliğinde başlayan programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek'in de arasında olduğu ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile aileleri katıldı.

        Programın açılışında konuşan BGC Başkanı Eren Ayhan, geleneksel iftar buluşmalarının mesleki dayanışma açısından önemine değindi.

        Ayhan, "Ramazan ayının bereketini, kentimizin değerli protokol üyeleri ve kıymetli meslektaşlarımızla paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu tablo, Bodrum’daki birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık da manevi duyguların yoğunlaştığı bu ayda düzenlenen etkinliğin önemine dikkati çekti.

        Vali Akbıyık, "Bodrum basını ile bu güzel iftar sofrasında buluşmamızı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın özverili çalışmaları kentimiz için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

        İlçe Müftüsü Fethullah Uydaş'ın yaptırdığı iftar duasının ardından, protokol üyeleri ve gazeteciler samimi bir ortamda sohbet ederek programı noktaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Muğla'daki projeyle üreticiler bilgilendiriliyor
        Muğla'daki projeyle üreticiler bilgilendiriliyor
        Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yemin heyecanı
        Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yemin heyecanı
        Vali Akbıyık'tan gençler ile 'Gençlik Yılı' buluşması
        Vali Akbıyık'tan gençler ile 'Gençlik Yılı' buluşması
        Bodrum'da gazeteciler iftarda buluştu
        Bodrum'da gazeteciler iftarda buluştu
        Marmaris'te otomobil yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı
        Marmaris'te otomobil yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı
        Milas'ta tır şarampole devrildi: 1 yaralı
        Milas'ta tır şarampole devrildi: 1 yaralı