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        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:34
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        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        N.G.E'nin kullandığı 48 ARM 144 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Döndü Eğri'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada, ağır yaralanan ve yaşı öğrenilemeyen çocuk Erdem Mustafa Eğri ile otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Erdem Mustafa, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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