Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erdem Mustafa, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, ağır yaralanan ve yaşı öğrenilemeyen çocuk Erdem Mustafa Eğri ile otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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