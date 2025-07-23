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        Fethiye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:44 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:44
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        Fethiye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen iki otomobil, kent girişinde durduruldu.

        Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.T, M.A. ile E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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