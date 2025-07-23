Fethiye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen iki otomobil, kent girişinde durduruldu.
Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.T, M.A. ile E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
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